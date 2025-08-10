Scene ca-n filmele de acţiune, la Timișoara! Doi minori de 15 ani și un bărbat de 23 de ani au furat o mașină și au demarat în trombă, pregătiți pentru lovitura vieții lor.

Dar aventura s-a încheiat mai repede decât se aşteptau. În timpul raliului, un pilot de 32 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat în mașina furată.

Copilotul din vehicul, un bărbat de 64 de ani, a fost grav rănit, iar şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Unul dintre adolescenţi și tânărul de 23 de ani au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, iar celălalt minor este cercetat sub control judiciar.

