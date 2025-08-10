Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trei hoţi, dintre care doi de 15 ani, prinşi într-o maşină furată. Un pilot de raliu a intrat în ei accidental

Scene ca-n filmele de acţiune, la Timișoara! Doi minori de 15 ani și un bărbat de 23 de ani au furat o mașină și au demarat în trombă, pregătiți pentru lovitura vieții lor. 

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 07:50

Dar aventura s-a încheiat mai repede decât se aşteptau. În timpul raliului, un pilot de 32 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat în mașina furată.

Copilotul din vehicul, un bărbat de 64 de ani, a fost grav rănit, iar şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Unul dintre adolescenţi și tânărul de 23 de ani au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, iar celălalt minor este cercetat sub control judiciar.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina hoti accident timisoara
Înapoi la Homepage
“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”
&#8220;Mă cunoaște lumea, mă iubește!&#8221; Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: &#8220;Am față comercială&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou
Comentarii


Întrebarea zilei
Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi?
Observator » Evenimente » Trei hoţi, dintre care doi de 15 ani, prinşi într-o maşină furată. Un pilot de raliu a intrat în ei accidental