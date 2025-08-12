Trei cetăţeni străini suspectaţi că au furat bijuterii şi alte bunuri în timpul festivalului Untold, care s-a desfăşurat între 7 şi 10 august la Cluj-Napoca, au fost prinşi pe aeroport, înaintea controlului de securitate pentru decolarea spre Barcelona. Poliţiştii au găsit în bagajele lor 18 lănţişoare cu urme de rupere, din metale preţioase, parfumuri, cartuşe de ţigări, pachete de cafea şi alte bunuri. Cei trei - o femeie şi doi bărbaţi - au fost reţinuţi. Anterior, fusese reţinut un complice al acestora, cu care cei trei veniseră în România.

Trei hoţi străini, prinşi pe aeroportul din Cluj după ce au dat lovitura la Untold - Poliţia Română

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigaţii Criminale au documentat activitatea infracţională a patru cetăţeni străini, cu vârste cuprinse între 30 şi 46 de ani, bănuiţi furt calificat, informează IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în perioada 7–10 august, cu ocazia unui festival de muzică desfăşurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, poliţiştii care acţionau în zona festivalului au desfăşurat activităţi informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate.

Ca urmare a acestor demersuri, în seara de 10 august, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au depistat un bărbat de 44 de ani, cetăţean străin, bănuit că ar fi comis mai multe dintre faptele semnalate. Continuând cercetările, s-a stabilit că acesta ar fi acţionat împreună cu alte trei persoane. Astfel, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca au fost obţinute informaţii relevante privind deplasările cu avionul a persoanei în cauză, inclusiv date care au confirmat că aceasta ar fi călătorit în România alături de celelalte trei persoane implicate.

În cursul zilei de 11 august a.c., trei persoane, o femeie de 30 de ani şi doi bărbaţi de 46, respectiv 37 de ani, au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona. Acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca – Secţia 7.

Ce aveau în bagaje

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliţiei Transporturi Aeriene, pentru controlul corporal şi verificarea bagajelor. Asupra acestora au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănţişoare din metale preţioase ce prezentau urme de rupere, parfumuri, cartuşe de ţigarete, pachete de cafea, precum şi alte bunuri.

În urma probatoriului administrat, şi faţă de cele trei persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Activităţile au fost sprijinite şi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Cluj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰