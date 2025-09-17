Accident cumplit pe un drum naţional din judeţul Galaţi. Trei persoane au fost la un pas de tragedie după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.

Două persoane au rămas încarcerate, iar cea de-a treia s-a autoevacuat până la sosirea salvatorilor.

Victimele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar au refuzat transportul la spital. Norocul lor a fost vegetaţia din zonă, care a atenuat căderea autoturismului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili cum s-a petrecut totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰