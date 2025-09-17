Video Trei persoane, la un pas de tragedie după ce au căzut cu maşina într-o râpă, în Galaţi
Accident cumplit pe un drum naţional din judeţul Galaţi. Trei persoane au fost la un pas de tragedie după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.
Două persoane au rămas încarcerate, iar cea de-a treia s-a autoevacuat până la sosirea salvatorilor.
Victimele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar au refuzat transportul la spital. Norocul lor a fost vegetaţia din zonă, care a atenuat căderea autoturismului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili cum s-a petrecut totul.
