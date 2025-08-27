Antena Meniu Search
Trei tinere au fost bătute într-un tramvai în București. Agresorul, imobilizat de jandarmi

Scene de groază într-un tramvai din București. Trei tinere, dintre care una minoră, au fost bătute de un individ chiar în mijlocul de transport. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost imobilizat rapid de jandarmi și predat poliției.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 20:20
Trei tinere au fost bătute într-un tramvai în București. Agresorul, imobilizat de jandarmi - Shutterstock

Trei tinere au fost bătute de un individ, într-un tramvai, în București. Una dintre tinere a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță. Agresorul a fost imobilizat de jandarmi.

Un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat, miercuri dimineață, mai multe persoane care se agitau în apropierea tramvaiului 32, aflat în stație.

Jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane. Agresorul a fost identificat și imobilizat de forțele de ordine.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit trei victime: două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o minoră în vârstă de 17 ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Individul care le-a bătut pe tinere a fost predat polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

