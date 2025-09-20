Trei ucraineni, arestați, după ce au fost prinși cu 25.000 de pachete de țigări într-o parcare din București

Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să livreze peste 25.000 de pachete de țigări de contrabandă, într-o parcare a unui mall din București. Prejudiciul depășește 500.000 de lei, potrivit Mediafax.

Prim-plan cu pachete de țigări de contrabandă, care au fost deghizate special în brichete de cărbune și transportate în Europa peste granița ucraineano-poloneză, martie 2017 - Shutterstock

Trei cetățeni ucraineni, cu vârste de 37, 39 și 46 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant, vineri, în timp ce încercau să livreze 25.200 de pachete de țigări într-o parcare a unui mall din București.

Polițiștii din cadrul IPJ Suceava, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, au desfășurat acțiunea în cadrul unui dosar penal aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

Țigări, mașini, telefoane și documente, ridicate de anchetatori

Articolul continuă după reclamă

În momentul flagrantului, suspecții încercau să predea cele 504.000 de țigarete netimbrate, de proveniență extra-comunitară. În paralel, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Suceava și în alte localități, de unde au fost ridicate mai multe probe.

"Întreaga cantitate de țigarete, două autoturisme, telefoane mobile, înscrisuri și alte mijloace de probă au fost ridicate. Persoanele implicate au fost conduse la sediul IPJ Suceava pentru continuarea cercetărilor", a transmis Poliția Română.

În urma audierilor și administrării probatoriului, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Aceștia se află în prezent încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Investigația vizează activități complexe de contrabandă desfășurate în perioada aprilie - septembrie 2025. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 500.000 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰