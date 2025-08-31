Probleme pentru un tren care circula pe ruta Constanţa - Craiova. Garnitura a luat foc la 5 minute după ce a plecat din Constanţa.

- Tren în flăcări pe tura Constanţa - Craiova. Călătorii au fost daţi jos şi aşteaptă pe şine

Un tren care circula dispre Mangalia, spre Craiova a luat foc în mers. De fapt, incendiul a izbucnit la locomotiva garniturii, iar mecanicul a luat decizia de a opri trenul şi de a coborî călătorii.

Locomotiva a luat foc la 5 minute după ce a plecat din Constanţa

Trenul a plecat din gara Mangalia cu o întârziere de o oră, cu destinaţia Craiova. A făcut staţie la Constanţa, a pornit apoi, dar după doar 5 minute locomotiva a luat foc. Acum, locomotiva a fost decuplată de la 15 vagoane, iar pompierii intervin pentru stingerea incendiului.

Locomotiva a rămas însă conectată la linia de înaltă tensiune, astfel că echipele de intervenţie acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului. Niciunul dintre călători nu a fost rănit şi nu a fost nevoie de intervenţia echipajelor medicale.

