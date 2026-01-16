Trofeul echipei campioane la handbal a Germaniei, topit după furt: "Nu a mai rămas decât un lingou de argint"

Trofeul de campioană la handbal a Germaniei, câștigat în 2025 de Füchse Berlin, a fost furat și, potrivit declarațiilor directorului clubului făcute joi, a fost topit la două luni după dispariție. Poliția a confirmat efectuarea a două arestări în acest caz, relatează Ouest-France, citat de News.ro.

Trofeul de argint acordat clubului Füchse Berlin pentru titlul de campioană a Germaniei la handbal în 2025, primul din istoria clubului, a fost topit după ce a fost furat în noiembrie, a afirmat joi, 15 ianuarie 2026, directorul clubului, după ce poliţia a anunţat două arestări.

"Am aflat astăzi că trofeul (un platou uşor adâncit) a fost găsit, dar a fost topit. Nu a mai rămas decât un lingou de argint", a declarat într-un comunicat directorul clubului, Bob Hanning.

După mai multe percheziţii, doi bărbaţi au fost arestaţi

Poliţia din Berlin a anunţat într-un comunicat separat arestarea marţi a doi bărbaţi în vârstă de 41 şi 62 de ani. Poliţia a efectuat mai multe percheziţii în trei districte din Berlin şi în regiunea vecină Brandenburg.

În cadrul acestor operaţiuni, ea a confiscat "aur în valoare de cel puţin 100.000 de euro, 15.000 de euro în numerar, un lingou de argint topit, un cuptor de topire şi alte elemente de probă, reprezentând volumul unui camion încărcat".

În comunicatul său, poliţia nu precizează dacă lingoul topit găsit este acelaşi cu cel menţionat de Hanning. Suspectul mai în vârstă a fost reţinut şi apoi eliberat, iar cel mai tânăr a fost plasat în arest preventiv.

