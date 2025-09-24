Trotinetele au deveinit o reală problemă în trafic. Şapte români, copii sau adulţi, sunt răniţi zilnic în accidente. În utimele ore au fost filmate mai multe cazuri grave. Un copil de doar 8 ani care mergea pe trotinetă a fost lovit de o maşină în Alba Iulia, iar în Botoşani două fete au ajuns la spital pentru că nu arespectat regulile de circulaţie. În Oradea, alţi doi adolescenţi au scăpat ca prin minune după ce s-au prăbuşit în faţa maşinilor.

Doi adolescenţi din Oradea au încălcat un lung şir de reguli: au mers pe aceeaşi trotinetă, pe contrasens şi pe liniile de tramvai. Într-o fracţiune de secundă, s-au dezechilibrat, s-au prăbuşit şi au lovit o maşină parcată. Poliţiştii s-au autosesizat doar după ce imaginile au devenit virale. Pericolul este uriaş, nu doar pentru trotinetişti, ci şi pentru şoferi şi pietoni.

"Chiar alaltăieri mi s-a întâmplat, au trecut pe lângă mine cu o viteză super. Reacţia mea a fost să mă uit când am trecut, şi noroc că m-am uitat, că altfel dădeau în mine, şi erau doi pe trotinetă. Copii", susţine un pieton.

Nu este un caz singular. În Botoşani, două adolescente de 15 ani au ajuns la spital după ce nu au respectat semnele de circulaţie şi au fost lovite de o maşină. O cameră de bord a surprins impactul. În Alba Iulia un copil de 8 ani pe trotinetă a fost lovit de o maşină.

Regulile sunt clare. Pot conduce trotinetele electrice doar cei care au peste 14 ani, iar dacă au sub 16 ani, casca este obligatorie. În plus, au voie pe vehicul doar câte unu. Pentru adolescenţi, regulile nu par să conteze.

"Traumatismele sunt tot mai grave pentru că cei care le conduc o fac cu o viteză tot mai mare. De obiei nu se protejează cu cască, şi asta ar fi o mare problemă", a declarat Hadrian Borcea, medic șef la UPU SMURD Oradea.

Pistele pentru biciclete sunt soluţia, spun părinţii.

"Pistă specială pentru trotinetă, mopeduri, bicicletă. Şi sancţiuni, şi reguli. Din cei care merg pe trotinetă, foarte puţini respectă regulile. Sunt mai grăbiţi", susţine un părinte.

"Sunt foarte atent, nu am avut niciodată incidente. Mă asigur de multe ori inainte să iau o curbă şi apoi trec, ca să fiu sigur că nu păţesc nimic", spune un adolescent.

În Constanţa, Braşov şi Piatra Neamţ, nu se pot închiria trotinete.

Copiii sub 14 ani nu pot fi amendaţi, dar pot fi sancţionaţi părinţii lor. Cei care nu respectă reguli de circulaţie pe trotinete riscă amenzi între 800 şi 1600 de lei. În România sunt răniţi zilnic şapte oameni în accidente de trotinetă, iar de la începutul anului, nouă oameni au murit.

