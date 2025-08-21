Turcul care a tras şase focuri de armă într-un local din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat pentru tentativă de omor cu premeditare. Poliţiştii au descoperit că mai are la activ un atac armat - a tras în doi bodyguarzi ai aceleiaşi terase, semn că a fost angajat să transmită un mesaj în stil mafiot.

Atacul de acum două nopţi a fost al doilea premeditat de turcul în vârstă de 26 de ani. Acum o săptămână, camerele de supraveghere de pe o stradă din apropierea Băncii Naţionale l-au filmat când a tras asupra bodyguarzilor restaurantului.

Atacul a avut loc la aproximativ 300 de metri de terasă. Individul avea o altă armă, ce imita un Glock. A tras cu ea spre picioarele bodyguarzilor. Nu i-a nimerit. De pistol, altul decât cel folosit ieri noapte, a scăpat aruncându-l într-un coș de gunoi. Este o replică turcească a unui Glock de 9 milimetri, dar la fel de letal ca originalul.

Chiar dacă a fost arestat pentru tentativă de omor, în faţa anchetatorilor nu a suflat o vorbă, aşa că ancheta se complică. Se ştie ţinta, însă nimic nu se leagă atunci când vine vorba de mobilul atacurilor. Turcul păstrează tăcerea, iar angajaţii restaurantului spun că nu ştiu despre ce este vorba.

În lipsa unor informaţii exacte, despre când a ajuns în România şi de unde avea cele două arme, anchetatorii îl suspectează că este săgeata unui cartel turcesc de droguri sau a unor afacerişti interlopi. S-ar putea, cred anchetatorii, ca familia turcului să fie datoare membrilor unei astfel de grupări, iar aceştia din urmă să aibă conturi nereglate cu cei de la restaurant.

