S-a ajuns într-o situaţie neobişnuită la malul mării. Poliţiştii şi jandarmii păzesc turiştii să nu intre în apă când este arborat steagul roşu, iar pericolul este uriaş. Astăzi, un bărbat de 69 de ani, extrem de recalcitrant, a fost scos cu forţa din apă şi încătuşat. Alţi cinci oameni au fost salvaţi la limită din apă. Salvamarii se plâng că nu fac faţă fără ajutoare atâtor turişti care ignoră regulile şi cer o lege care să le dea mai multă putere.

Fiecare zi e tot mai grea pentru salvamarii de la malul mării. Astăzi vântul a bătut cu putere şi marea a fost extrem de agitată. În sudul litoralului, a fost steag roşu, dar ca de obicei unii l-au ignorat. În Venus, un bărbat de 69 de ani a refuzat să iasă din apă şi să se legitimeze în faţa jandarmilor. A fost încătuşat şi a primit şi cea mai mare amendă dată în acest sezon estival: 2.500 de lei.

În Eforie Nord, o femeie şi un copil au fost salvaţi la limita din mare. Alte trei tinere au fost la un pas de moarte, după ce au fost surprinse de curenţi. A fost nevoie de o intervenție rapidă cu jet ski-ul pentru a le aduce la mal. Turiştii au fost scoşi din apă unul câte unul.

Salvamar: E avertizare. Steagul roşu care spune că nu e voie scăldatul astăzi.

Turist: Era apă până la genunchi.

Salvamar: Nu e voie în apă. Aţi mers în apă până la genunchi şi valurile vă veneau peste cap.

"Periculos. Nu vrem să murim încă, nu", spune un turist.

Poliţiştii şi jandarmii au venit în sprijinul salvamarilor pentru a-i convinge pe turişti să iasă din apă. Steagul roşu este arborat. Asta înseamnă scăldatul interzis. Am fost în patrulă alături de autorităţi. În momentul în care am ajuns aici, oamenii au ieşit, au înţeles, însă în momentul în care am ajuns în celălalt capăt al plajei, aici de unde am plecat, oamenii au intrat la loc.

"Aţi văzut? L-am scos de acolo acum, s-a uitat după aceea şi a intrat cu copilul. Face intenţionat", arată un salvamar.

"Nu prea ne ascultă. Când sunt mulţi sunt şi greu de controlat. Oamenii nu fac diferenţa la înotul de piscină versus înotul din mare, unde sunt curenţi", spune Răzvan Viza, salvamar. Aşa că mulţi turişti îi sfidează în continuare pe salvamari.

După - amiază, o furtună de nisip i-a alungat pe turişti de pe plajă. Vantul va sufla şi mâine cu putere pe tot litoralul, astfel că, in unele staţiuni, înotul ar putea fi din nou interzis. "Şi mâine o să-i vedeţi, la fel, în apă şi poimâine la fel, părinţi cu copiii, chiar dacă sunt valuri, chiar dacă sunt în pericol. Nu le pasă", spune Vasile Borteş, şef salvamari Mangalia.

Salvamarii spun că au nevoie de o lege a lor ca să nu mai apeleze la poliţie şi jandarmi în astfel de cazuri.

