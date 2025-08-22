Este steag roşu pe litoral, deci scăldatul este interzis. Din păcate, sunt mulţi cei care ignoră avertismentul. O mamă şi fiica ei de 12 ani au fost salvate în ultima clipă.

Judeţele Constanţa şi Tulcea sunt sub avertizare de cod galben de vânt. Rafalele bat cu 50-70 de kilometri la oră. În toate staţiunile din sudul litoralului salvamarii au arborat steagul roşu, astfel că scăldatul este interzis.

Marea este agitată, valurile sunt mari, iar curenţii sunt puternici, spun salvamarii. Aceştia îi sfătuiesc pe turişti să fie precauţi şi să ţină cont de steagurile arborate pe foişoarele salvamarilor.

Este important ca turiştii să nu folosească saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile, pentru că pot fi traşi foarte uşor în larg, mai spun salvamarii.

