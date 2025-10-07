Marea Neagră este în aceste zile teatru de război pentru exerciţiul Poseidon, una dintre cele mai importante misiuni navale de antrenament din regiune. Aproximativ 800 de militari, români şi străini, nave de război, elicoptere Puma, drone subacvatice, dar și scafandrii specializați în distrugerea minelor marine participă la manevrele militare.

Operațiunile din cadrul exercițiului militar multinațional Poseidon 2025 sunt conduse de nava „Ion Ghiculescu” M270, primul vânător de mine achiziționat de România din Marea Britanie. Timp de o săptămână, peste 800 de militari români și parteneri din 12 state vor desfășura manevre complexe în vestul Mării Negre, pentru a exersa lupta împotriva minelor marine și securizarea căilor de navigație.

Alături de România, participă forțe din Bulgaria, Belgia, Franța și Statele Unite ale Americii. Zece nave și patru aeronave sunt implicate în acest amplu exercițiu naval.

Nava M270, dotată cu tehnologie avansată pentru detectarea și neutralizarea minelor, joacă un rol-cheie în aceste operațiuni. "Această navă poate executa detecție, clasificare, identificare și neutralizare a tuturor minelor marine. Putem executa toată paleta de misiuni", a declarat Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine.

Minele marine, supranumite "ucigașii tăcuți ai mărilor", reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru siguranța maritimă. Acestea sunt încărcături explozive amplasate sub apă, care pot detona la cel mai mic contact, provocând pagube devastatoare oricărei nave, fie ea civilă sau militară.

"Până în prezent, 140 de mine au fost descoperite și distruse în partea de vest a Mării Negre. Este misiunea noastră să menținem căile de navigație libere", a precizat contraamiralul Cornel Cojocaru, Comandantul Flotei Române.

Pe lângă neutralizarea minelor, exercițiul include misiuni de căutare și salvare, dar și acțiuni de supraveghere maritimă. Exercițiul Poseidon 2025 se desfășoară până pe 10 octombrie și marchează un nou pas în consolidarea securității colective în regiunea Mării Negre.

