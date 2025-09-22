Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ucrainean, de 7 zile pe drumuri, a fost găsit în stare gravă în Munţii Maramureşului. Nu mai mâncase de 2 zile

Un ucrainean de 29 de ani, care a povestit că era de şapte zile pe drumuri, iar de două zile nu mâncase nimic, a fost găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş. El fusese zărit de doi culegători de ciuperci care au sunat la 112. 

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 09:14
Ucrainean, de 7 zile pe drumuri, a fost găsit în stare gravă în Munţii Maramureşului. Nu mai mâncase de 2 zile - Salvamont Maramureş / Facebook

"O operaţiune de căutare şi salvare a fost desfăşurată salvatorii montani ai Salvamont Maramureş, structura profesionista de salvare montana a Consiliului Judetean Maramures în colaborare cu Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei pentru a recupera un cetăţean ucrainean ale carui coordonate au fost puse la dispozitie de catre STS România", anunţă, duminică, Salvamont Maramureş.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit în Munţii Maramureşului de doi culegători de ciuperci care au dat alarma sunând la 112. "Ucraineanul se afla pe drum de şapte zile (din spusele lui) şi era în stare gravă: deshidratat, nu mai mâncase de două zile nimic. După ce i s-a oferit apă şi mâncare, bărbatul a fost coborât din munte si predat echipajului Ambulanţei Maramureş", a mai precizat sursa citată.

La momentul recuperării, acuza dureri de cap, pierderea parţială a vederii la ochiul stâng şi avea zgârieturi pe aproape tot corpul. Ambulanţa l-a preluat si l-a transportat la cea mai apropiata umitate medicală penttu investigaţii si tratament. Acţiunea de salvare a durat puţin peste 3 ore şi jumătate.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi rusia ucraina refugiat maramures salvamont
Înapoi la Homepage
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Evenimente » Ucrainean, de 7 zile pe drumuri, a fost găsit în stare gravă în Munţii Maramureşului. Nu mai mâncase de 2 zile