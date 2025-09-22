Un ucrainean de 29 de ani, care a povestit că era de şapte zile pe drumuri, iar de două zile nu mâncase nimic, a fost găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş. El fusese zărit de doi culegători de ciuperci care au sunat la 112.

Ucrainean, de 7 zile pe drumuri, a fost găsit în stare gravă în Munţii Maramureşului. Nu mai mâncase de 2 zile - Salvamont Maramureş / Facebook

"O operaţiune de căutare şi salvare a fost desfăşurată salvatorii montani ai Salvamont Maramureş, structura profesionista de salvare montana a Consiliului Judetean Maramures în colaborare cu Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei pentru a recupera un cetăţean ucrainean ale carui coordonate au fost puse la dispozitie de catre STS România", anunţă, duminică, Salvamont Maramureş.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit în Munţii Maramureşului de doi culegători de ciuperci care au dat alarma sunând la 112. "Ucraineanul se afla pe drum de şapte zile (din spusele lui) şi era în stare gravă: deshidratat, nu mai mâncase de două zile nimic. După ce i s-a oferit apă şi mâncare, bărbatul a fost coborât din munte si predat echipajului Ambulanţei Maramureş", a mai precizat sursa citată.

La momentul recuperării, acuza dureri de cap, pierderea parţială a vederii la ochiul stâng şi avea zgârieturi pe aproape tot corpul. Ambulanţa l-a preluat si l-a transportat la cea mai apropiata umitate medicală penttu investigaţii si tratament. Acţiunea de salvare a durat puţin peste 3 ore şi jumătate.

