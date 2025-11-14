Ultimatum după scandalul plajelor la Năvodari: Beach barurile ilegale trebuie rase până la 15 noiembrie

Nereguli peste nereguli în cea mai căutată zonă de pe litoral! Scandalul plajelor ilegale din Năvodari continuă după ce aproape toate beach barurile au funcționat fără forme legale timp de mai mulți ani. Este concluzia controalelor făcute de reprezentanţii Ministerului Mediului. 80% din construcții sunt ilegale, iar amenzile au fost cât să nu "deranjeze" prea mult, adică "două şampanii de lux", spune chiar ministra Mediului.

Pentru că multe dintre contractele de închiriere a plajelor au expirat, acestea nu au mai fost prelungite. Din cele 75 de beach baruri de pe plaja din Năvodari, 62 au funcționat fără forme legale, multe dintre ele au fost demolate, însă 10 au mai rămas în picioare. Până pe 15 noiembrie administratorii trebuie să le pună la pământ, în caz contrar, autorităţile le vor demola.

Amenzi cât "două șampanii de lux"

"Amenzi de-a lungul timpului au fost date, însă sunt amenzi foarte mici. O amendă aplicată minimă, de 10.000 de lei, asta înseamnă că dacă în 15 zile această amendă a fost plătită, se putea ajunge chiar la 5.000 de lei pentru clădirea ilegală. Asta înseamnă 2 şampanii de lux", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Administrația Bazinală Doborgea Litoral este instituția care ar fi trebuit să verifice mai intens. Chiar directorul spune că sunt mai multe amenzi decât a identificat ministrul. "Un număr de 49 de amenzi, în valore de 580.000 de lei. Principalul aspect pentru care au fost aplicate aceste amenzi a fost reprezentat de regimul construcţiilor", a declarat Stelică Hagi, director ABADL.

Demersurile pentru un PUZ, pentru toate plajele de pe litoral, au început încă din anul 2017, dar au fost abandonate. "În 2017 ar fi trebui să iasă PUZ-ul, nu a ieşit. De ce? Pentru că PUZ-ul a fost demarat pe tot litoralul românesc. Inevitabil s-a ajuns în situaţia în care anumite UAT-uri aveau alte interese decât alte UAT-uri", a declarat Lucian Marcu, administrator plajă.

În situaţia actuală reprezentanţii primăriei din Năvodari au început un nou demers. "În acest moment PUZ-ul este în stadiul de avizare, o parte din avize fiind deja obţinute. După ce se obţin toate avizele favorabile, proiectul de hotărâre va fi propus dezbaterii şi aprobării Consiliului local Năvodari", a declarat Elena Aftene, reprezentantă Primăria Năvodari.

Demersurile pentru un PUZ, abandonate

Oamenii din turism spun că fiecare ministru a venit cu o altă abordare, însă niciunul nu a demarat cu adevărat procedurile necesare. "În fiecare an, la fiecare vizită al unui Ministru al Mediului din acel an pe litoral. Noi suntem cei care spunem că nu există PUZ, inexistenţa unui PUZ sigur că are consecinţe", a declarat Corina Martin, președintele patronatului Resto.

Observator a arătat, în luna iulie, cum plajele funcționau ilegal pe o excepție a unei hotărâri de consiliu local, care permitea desfăşurarea activității ca festival.

