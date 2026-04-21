Incendiu de proporţii la una dintre termocentralele Capitalei. 300.000 de bucuresteni au rămas azi noapte fără apă caldă după ce au ars 3 transformatoare electrice de la CET Vest. Mii de oameni au rămas şi fără curent electric. Centrala a fost oprită complet, iar oamenii au primit ore mai târziu, apă caldă de la CET Grozăveşti. Pagubele sunt atât de mari încât CET Vest nu va funcţiona la iarnă. Reparaţiile ar putea dura un an.

Ciuperca de foc şi fum a acoperit cerul deasupra termocentralei care asigură electricitate şi apă caldă pentru sute de mii de locuitori din vestul Capitalei.

Focul a izbucnit cu câteva minute înainte de miezul nopţii la acest transformator şi s-a extins rapid, alimentat de uleiul din aparate. A distrus inclusiv instalaţia care comandă sistemele de protecţie şi a urmat o avarie de proporţii.

Flăcările uriaşe au speriat tot cartierul

"M-am panicat puţin ştiind că este şi centrală, am zis că băi s-ar putea întâmpla chiar mai rău".

"Mi-am luat lucrurile din casă, am plecat, am zis să nu stau în zonă că cine ştie. Am văzut fum foarte dens şi deodată a fost o bubuitură şi a fost o pană de curent", spun martorii.

Incendiul provocat de un scurtcircuit a distrus transformatoarele care alimentau electrocentrala. 60 de pompieri cu 20 de maşini de intervenţie au ajuns imediat în zonă şi a urmat o misiune complicată, de şapte ore. Lichidul folosit la răcirea transformatoarelor a fost combustibil pentru foc.

"Este vorba de aproximativ 40 de tone de ulei. Risc de extindere foarte mic la acest moment şi nu avem victime", spune Raed Arafat, şeful DSU.

La ora 12 şi 30 de minute, pentru siguranţa pompierilor, autorităţile au oprit alimentarea cu energie electrică a termocentralei. Din cauza avariei, cartiere întregi au rămas în beznă minute lungi. În zonele Vitan, Piaţa Romană, Drumul Taberei şi 13 Septembrie nu au mai funcţionat nici semafoarele.

Incendiul extrem de puternic a afectat trei transformatoare de la CET Vest și a paralizat complet producția. Locuitori din patru sectoare ale capitale au rămas fără apă caldă. Vorbim despre 1300 de blocuri în sectorul 6, peste 700 în sectorul 5 și mai bine de 400 în sectoarele 1 și 4. În plus, toți locuitorii de aici, de pe Bulevardul Timișoara, au rămași și fără curent electric.

În total, aproape 300.000 de oameni au fost afectaţi

Apartamentele lor au început să fie conectate la altă centrală, dar de dimeniuni mai mici. Pagubele de la CET Vest sunt atât de mari, însă, încât aceşti bucureşteni riscă să stea în frig iarna viitoare.

"Sunt avarii majore, vorbim despre durate de până la un an de zile în care aceste pagube pot fi rezolvate", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Incendiul a provocat oprirea centralei vechi de 54 de ani, singura din Bucureşti care a fost modernizată. Asta s-a întâmplat, însă, acum aproape două decenii şi a costat enorm.

În 2009 la CET Vest a fost pusă în funcțiune o nouă centrală, o investiție care s-a ridicat atunci la aproximativ 160 milioane euro. Însă, nu au fost înlocuite și echipamentele electrice care funcţionau pe centrala veche de 60 de ani. Aceleaşi echipamente care au fost afectate acum de flăcări, au fost totuşi modernizate în anii 2000.

Cele patru termocentrale din Bucureşti sunt administrate de o companie de stat

Peste un milion şi jumătate de bucureşti primesc apă caldă şi căldură de la ele. Toate sunt, însă, depăşite din punct de vedere tehnic. La începutul anului, un şir de avarii la altă centrală a ţinut 700.000 de oameni în frig şi fără apă caldă aproape o lună. Directorul adjunct al termocentralelor admitea atunci - sistemul este în coplas.

"Reparăm nişte instalaţii care îşi trăiesc a 3a viaţă, a treia durată de viaţă practic şi e un miracol că funcţionează încă", spune Adrian Tudora, director general adjunct ELCEN.

Compania de termocentrale are în plan modernizarea CET-urilor Grozăveşti, Sud şi Progresul, care folosesc tehnologie din anii '60.

Banca Europeană de Investiţii a aprobat peste 360 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii. Primele lucrări sunt planificate, însă, abia anul următor, la CET Sud.

