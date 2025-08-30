Final de vară pe litoral. La amiază, pe plajă, turiştii au bifat ultimul strat de bronz din acest sezon. Iar salvamarii au avut, din nou, o misiune dificilă. Valurile au fost mari, iar oamenii au ignorat avertismentele. Cine a intrat totuşi în apă, a dat de încă un necaz. Mulţi s-au rănit de un dig de stabilopozi şi au ieşit din mare şchiopătând.

Bălăceală, ultimul bronz din această vară şi castele de nisip. Aşa s-au distrat astăzi turiştii în Eforie Nord. Alexandru e norocos, îşi sărbătoreşte ziua exact aşa cum îi place. Salvamarii, în schimb, n-au avut timp de odihnă. Au fluierat după turişti non stop. Din cauza valurilor puternice, în staţiune a fost arborat steagul galben. Doi tineri au fost la un pas de tragedie după ce s-au aventurat cu un colac dincolo de geamandură.

De luni, sezonul estival se termină oficial, iar o parte dintre hoteluri se vor închide

Alţi turişti, în schimb, pleacă acasă cu amintiri dureroase. Mulţi au ieşit din apă plini de sânge, după ce s-au lovit de un dig de stabilopozi, vechi de peste jumătate de secol. Toţi au fost bandajaţi de salvamari. Salvamarii au semnalizat zona unde se află acele pietre, au montat mai multe balize chiar la câţiva metri de mal însă mai mult de atât nu pot face, pericolul de accidentare este foarte mare. Zilnic sunt oameni care au nevoie de îngrijiri medicale după ce se lovesc de acele pietre. Sunt cel puţin 50 de răniţi în acest sezon.

"Multă lume trece de balizele noastre, de geamandurile noastre, pentru că după cum vedeţi apa este mică şi ajung în dreptul lor şi se lovesc de ele", a declarat Gelu Vătămănescu, salvamar șef Eforie. La cazare, tarifele pleacă de la 400 de lei pentru o cameră într-un hotel de trei stele, în Costineşti, și ajung până la 850 de lei, în stațiunea Mamaia. La patru stele, all inclusive, preţul sare de 1.200 de lei. De luni, sezonul estival se termină oficial, iar o parte dintre hoteluri se vor închide.

