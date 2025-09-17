Antena Meniu Search
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Administratorul unor asociaţii de proprietari din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a furat din banii locatarilor aproximativ 900.000 de lei. Acesta este acuzat de delapidare în formă continuată, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 13:20
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a informat că la data de 16 septembrie, procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru delapidare în formă continuată, propunere admisă de Judecătoria Cluj-Napoca.

Potrivit anchetatorilor, timp de cinci ani, în perioada ianuarie 2020 - iunie 2025, administratorul a trei societăţi comerciale care prestau servicii de administraţie pentru asociaţiile de locatari a încasat de la nouă asociaţii de proprietari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare. Însă ulterior nu a făcut unele plăţi către furnizorii de servicii şi bunuri întrucât şi-a însuşit aceşti bani.

Bărbatul a cauzat un prejudiciu total celor nouă asociaţii de proprietari de aproximativ 900.000 de lei.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul dosarului, activităţile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul I.P.J. Cluj – Serviciul de investigare a criminalităţii economice, mai precizează sursa citată.

