Un angajat al unei societăți de salubrizare din Craiova a murit electrocutat, în timp ce manevra macaraua autospecialei pentru a ridica un tomberon cu gunoi. Potrivit IPJ Dolj, brațul macaralei s-a apropiat de firele de înaltă tensiune, iar un arc electric a provocat electrocutarea bărbatului.

Un angajat al firmei de salubrizare din Craiova a murit electrocutat în timp ce ridica un tomberon - Facebook

Tragedia s-a produs în marţi dimineață. Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Bucovăț au fost sesizați de un bărbat de 57 de ani, din Craiova, care a anunțat că un angajat al unei societăți de salubrizare s-ar fi electrocutat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit victima, un bărbat de 54 de ani din Craiova, în stare de inconștiență.

Din primele verificări, bărbatul conducea autospeciala și manevra macaraua pentru a ridica un tomberon cu gunoi. În timpul operațiunii, macaraua s-a apropiat de liniile de înaltă tensiune, moment în care s-a produs un arc electric.

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La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dolj și SMURD. Medicii au constatat decesul bărbatului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.