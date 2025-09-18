Un asteroid de dimensiunea a trei stadioane de fotbal a trecut astăzi pe lângă Pământ

Unul dintre cei mai mari asteroizi care s-au apropiat de Pământ în acest an, asteroidul 2025 FA22, a trecut în siguranţă, joi, a distanţa de aproximativ 800.000 de kilometri de Pământ.

Asteroidul este inclus pe lista corpurilor cereşti potenţial periculoase, a relatat agenţia de ştiri TASS, citând laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spaţiale al Academiei Ruse de Ştiinţe, scriu Xinhua şi EFE, citate de Agerpres.

La ora 10:41 a.m., ora locală (07:41 GMT), asteroidul a trecut pe lângă Pământ şi Lună la o distanţă minimă calculată de aproximativ 800.000 km - aproximativ dublul distanţei până la Lună - înainte de a-şi continua drumul departe de planetă.

Oamenii de ştiinţă au remarcat că asteroidul nu reprezintă o ameninţare imediată. Următoarea sa apropiere este aşteptată în august 2036, la o distanţă de 25 de ori mai mare decât această trecere. Întâlniri mai apropiate, pe care oamenii de ştiinţă le consideră demne de o monitorizare specială, sunt prevăzute pentru 2089 şi 2173.

Articolul continuă după reclamă

Asteroidul are aproximativ 300 de metri lungime, fiind de 1000 ori mai mare decât cel care a s-a dezintegrat deasupra oraşului rus Celiabinsk în 2013.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰