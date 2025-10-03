Video Un autobuz a ars ca o torţă, în Brăila. Patru autospeciale au fost mobilizate pentru intervenţie
Un autobuz a luat foc pe Şoseaua Vizirului, din municipiul Brăila, vineri dimineaţă. Patru autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate pentru intervenţie.
Din primele informaţii, nu există victime în urma incendiului.
De asemenea, conform informaţiilor Observator, autobuzul transporta muncitori şi nu făcea parte din sistemul public de transport.
