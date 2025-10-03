Antena Meniu Search
Video Un autobuz a ars ca o torţă, în Brăila. Patru autospeciale au fost mobilizate pentru intervenţie

Un autobuz a luat foc pe Şoseaua Vizirului, din municipiul Brăila, vineri dimineaţă. Patru autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate pentru intervenţie.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 08:22

Din primele informaţii, nu există victime în urma incendiului.

De asemenea, conform informaţiilor Observator, autobuzul transporta muncitori şi nu făcea parte din sistemul public de transport.

