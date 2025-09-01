Antena Meniu Search
Un autobuz cu 26 de pasageri, între care 14 copii, s-a răsturnat într-un şanţ din Harghita

Un autobuz în care se aflau 26 de persoane a intrat într-un şanţ din localitatea Borzont, judeţul Harghita. 14 dintre pasageri sunt copii. Cu toţii au rămas blocaţi până la sosirea echipelor de intervenţie, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 01.09.2025 , 11:32
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita a informat că pasagerii au fost evacuaţi de către echipajele de intervenţie, niciunul dintre aceştia neavând nevoie de îngrijiri medicale.

"Un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieşi, uşile fiind blocate. (...) La sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părţii carosabile, înclinat într-un şanţ, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulţi şi 14 copii) care au fost evacuate şi nu necesită îngrijiri medicale", precizează reprezentanţii ISU Harghita.

La intervenţie s-au deplasat două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj SAJ Gheorgheni. Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ pe un sens.

