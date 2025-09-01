Un autobuz în care se aflau 26 de persoane a intrat într-un şanţ din localitatea Borzont, judeţul Harghita. 14 dintre pasageri sunt copii. Cu toţii au rămas blocaţi până la sosirea echipelor de intervenţie, potrivit Agerpres.

Un autobuz cu 26 de pasageri, între care 14 copii, s-a răsturnat într-un şanţ din Harghita - ISU Harghita

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita a informat că pasagerii au fost evacuaţi de către echipajele de intervenţie, niciunul dintre aceştia neavând nevoie de îngrijiri medicale.

"Un autobuz a părăsit partea carosabilă, iar persoanele din interior nu puteau ieşi, uşile fiind blocate. (...) La sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat faptul că autobuzul era în afara părţii carosabile, înclinat într-un şanţ, în interiorul căruia se aflau 26 de persoane (12 adulţi şi 14 copii) care au fost evacuate şi nu necesită îngrijiri medicale", precizează reprezentanţii ISU Harghita.

La intervenţie s-au deplasat două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Gheorgheni, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj SAJ Gheorgheni. Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ pe un sens.

