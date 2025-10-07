Antena Meniu Search
Foto Un bărbat a murit carbonizat în propria casă, după ce locuinţa a fost cuprinsă de un incendiu

Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de un incendiu. Pompierii au găsit trupul carbonizat.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 18:47
"Pompierii din cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă în localitatea Mărgău. Atunci când forţele noastre au ajuns la faţa locului, incendiul s-a manifestat generalizat la întreaga casă. Întrucât existau informaţii că o persoană ar putea fi surprinsă în interior, pompierii au efectuat imediat operaţiunile de căutare-salvare. Din păcate, în scurt timp a fost găsit un bărbat carbonizat", a transmis, marţi, ISU Cluj.

Pompierii au precizat că incendiul este localizat şi va fi lichidat în curând, afectând o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi.

Intervin trei autospeciale de stingere, iar la finalul misiunii va fi stabilită şi cauza probabilă de izbucnire a incendiului.

