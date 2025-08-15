Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu tractorul, în Neamţ
Un tractor s-a răsturnat vineri, într-o poiană greu accesibilă din comuna Pipirig, județul Neamț. La bord se afla un singur bărbat, în vârstă de 48 de ani, care a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator.
La fața locului au intervenit SVSU Pipirig, pompierii de la Detașamentul Târgu-Neamț, SAJ, Salvamont și IPJ, fiind mobilizat și un elicopter SMURD de la Brașov.
Conducătorul tractorului a intrat în stop cardio-respirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare ale echipajelor medicale bărbatul a decedat.
Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea incendiilor.
