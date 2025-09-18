Două persoane au fost prinse sub peretele unei case care s-a dărâmat în municipiul Câmpina, judeţul Prahova. Una dintre victime a murit după ce a fost acoperită complet de dărâmături.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Carol I din Câmpina. Victimele sunt doi bărbaţi în vârstă de 30, respectiv 55 de ani, care efectuau lucrări de subzidire a unei construcţii.

"Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conştientă, fiind extrasă deja dintre dărâmături. Cea de-a doua victima este acoperită complet şi pompierii acţionează pentru a ajunge la aceasta", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă.

Barbatul de 55 ani a fost scos conştient de sub dărâmături, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Pentru cea de-a doua victimă, salvatorii nu au mai putut face nimic. Bărbatul în vârstă de 35 ani a fost scos fără suflare de sub dărâmături.

Autorităţile urmează să stabilească dacă muncitorii au respectat măsurile de protecţie şi dacă lucrarea respecta normele de siguranţă.

