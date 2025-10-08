Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat de 29 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Otopeni și a fugit de la locul accidentului

O femeie a ajuns la spital marți seara, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din orașul Otopeni, pe Șoseaua de Centură, de un șofer care a fugit de la locul accidentului, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 12:42
Un bărbat de 29 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Otopeni și a fugit de la locul accidentului - Hepta

"Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că un autoturism nu ar fi acordat prioritate de trecere unei femei de 47 de ani, aceasta fiind acroşată în timp ce se afla regulamentar, în traversare, pe trecerea de pietoni. Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", informează un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, transmis miercuri AGERPRES.

După producerea accidentului, bărbatul de 29 de ani a părăsit locul evenimentului fără încuviinţarea poliţiştilor, prezentându-se ulterior la faţa locului.

Poliţiştii rutieri l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Articolul continuă după reclamă

"Bărbatul în cauză a fost condus la unitatea de poliţie în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale care se impun", precizează sursa citată.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilfov femeie lovita trecere de pietoni
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » Un bărbat de 29 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Otopeni și a fugit de la locul accidentului