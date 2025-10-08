Un bărbat de 29 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni în Otopeni și a fugit de la locul accidentului

O femeie a ajuns la spital marți seara, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din orașul Otopeni, pe Șoseaua de Centură, de un șofer care a fugit de la locul accidentului, informează Agerpres.

"Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că un autoturism nu ar fi acordat prioritate de trecere unei femei de 47 de ani, aceasta fiind acroşată în timp ce se afla regulamentar, în traversare, pe trecerea de pietoni. Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", informează un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, transmis miercuri AGERPRES.

După producerea accidentului, bărbatul de 29 de ani a părăsit locul evenimentului fără încuviinţarea poliţiştilor, prezentându-se ulterior la faţa locului.

Poliţiştii rutieri l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

"Bărbatul în cauză a fost condus la unitatea de poliţie în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale care se impun", precizează sursa citată.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

