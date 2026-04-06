Este meciul vieţii pentru Il Luce, iar scorul este încă incert. Medicii iau în calcul să îl conecteze la o inimă artificială. Mircea Lucescu rămâne internat în stare critică, după infarctul suferit săptămâna trecută. Selecţionerul de 80 de ani este în comă, susţinut de aparate în secţia de terapie intensivă. La căpătâiul antrenorului a stat seara trecută şi fiul său, Răzvan, venit de urgenţă din Grecia, cu o cursă privată. Într-un mesaj emoţionant, jucătorii echipei naţionale i-au transmis lui Lucescu să lupte pentru viaţă.

Stabil, dar în stare foarte gravă. Antrenorul de 80 de ani este ţinut în viaţă de aparate după infarctul miocardic suferit vinerea trecută. Pentru omul care a câștigat titluri, a construit echipe și a condus vestiare, acum tactica se scrie în secunde și semne vitale. Medicii de aici, de la Spitalul Universitar, au chemat în ajutor un specialist român stabilit în Franţa, la cererea familiei Lucescu. Se ia în calcul montarea unei inimi artificiale care să preia pentru o vreme funcţiile mai multor organe. Totul pentru a-i da ocazia pacientului să se refacă.

Infarctul a survenit în ziua în care ar fi trebuit să se externeze

"E în continuare la terapie intensivă, să sperăm că îşi va reveni. Eu sunt optimist de felul meu. Trebuie să cred în Dumnezeu şi să mă rog la el", a declarat Mihai Stoichiţă, director tehnic FRF. Răzvan Lucescu a ajuns seara trecută în ţară, pentru a-şi vedea tatăl. Antrenorul de la PAOK Salonic a plecat imediat după meciul de etapă susţinut de echipa sa la Salonic. Poliţiştii eleni l-au escortat la aeroport pentru a prinde avionul pus la dispoziţie de patronul echipei. La spital a ajuns împreună cu mama şi fiul. "E o situaţie grea. Sunt cei de la spital care ştiu cel mai bine să vă explice. Dau comunicate atunci când este nevoie şi când simt că e momentul. Înţelegeţi, nu e simplu deloc. Vă mulţumesc", a declarat Răzvan Lucescu.

Jucătorii echipei naţionale se roagă acum pentru recuperarea antrenorului. "Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. (...) Luptați, domnule Lucescu!", au transmis tricolorii. Acelaşi gând l-a avut şi Cristi Chivu, în faţa jurnaliştilor italieni. "Ne rugăm toţi să-şi recapete sănătatea. Din punct de vedere uman este o persoană extraordinară, aşa cum ştim toţi. Îi urăm toate cele bune lui şi familiei sale", a declarat Cristi Chivu, antrenor Inter Milano. Şi ministrul Sănătăţii este permanent informat de starea de sănătate a antrenorului.

"Este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. "Avem oameni care ajung să facă infarct de miocard, spre exemplu, la 80 - 90 de ani. Dar dacă corpul este din punct de vedere funcţional în regulă, s-ar putea ca lucrurile să meargă foarte bine", a declarat Ştefan Busnatu, medic cardiolog. Mircea Lucescu este internat din 29 martie, când a leşinat în cantonamentul echipei naţionale şi a fost dus de urgenţă la Spitalul Universitar din Bucureşti. Infarctul a survenit în ziua în care ar fi trebuit să se externeze, însă medicii au intervenit imediat şi au reuşit să-l resusciteze.

