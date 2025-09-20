Antena Meniu Search
Video Un bărbat de 39 de ani a murit strivit de un copac în Maramureș. Trupul său a fost coborât de salvamontişti

Misiune contra-cronometru pentru salvamontiștii din Maramureș. Un bărbat de 39 de ani a fost strivit de un copac care s-a prăbușit peste el, într-o zonă aproape imposibil de accesat. Salvatorii au urcat cu robot de resuscitare, defibrilator și tot arsenalul medical, dar, în ciuda eforturilor disperate, viața omului nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat medicilor legiști.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 09:51

Un bărbat de 39 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit de un copac. Mai multe echipaje au ajuns la locul accidentului, dar n-au putut face nimic pentru victimă. Trupul va fi coborât de către salvamontişti.

Salvamont Maramureş a fost solicitat, vineri, pentru o intervenţie în zona greu accesibilă a localităţii Baia Mare, pe Valea Roşie.

Bărbatul accidentat era inconştient, în stop cardio-respirator în urmă unei lovituri cauzate de un copac prăbuşit peste el.

"Odată ajunşi la persoană accidentată, salvatorii au efectuat manevrele care se impun în astfel de cazuri. Din păcate tânărul de 39 ani suferise leziuni incompatibile cu viaţa", au transmis salvamontiştii.

Trupul bărbatului va fi coborât de salvamontiști şi va fi predat echipajului de la INML. Echipele Salvamont au salvat, în ultimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane, trei dintre acestea fiind rănite.

salvamont mort strivit maramures resuscitare
