Un bărbat din Galaţi a ajuns la spital după ce a devenit agresiv cu mascaţii. Trupele SAS au tras în el

Un bărbat de 61 de ani din Galaţi agresiv atât cu ginerele său, cât şi cu forţele de ordine chemate pentru a aplana conflictul, a ajuns la spital cu răni în zona abdominală după ce poliţiştii au fost nevoiţi să facă uz de armă cu gloanţe de cauciuc, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 15:45
Potrivit IPJ Galaţi, un bărbat a sunat la poliţie pentru a reclama un conflict cu socrul său. La faţa locului s-au deplasat două echipaje ale Secţiei 4 Poliţie, însă situaţia a degenerat rapid. Agresorul, aflat într-o stare de extremă agitaţie şi "înarmat cu obiecte tăietoare", i-a ameninţat pe poliţişti şi a refuzat în repetate rânduri să se supună somaţiilor.

Luptătorii SAS au folosit gloanţe de cauciuc

Întrucât comportamentul bărbatului reprezenta un pericol iminent atât pentru trecători, cât şi pentru forţele de ordine, a fost solicitat sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS). Nici intervenţia acestora nu l-a determinat pe agresor să renunţe la violenţe, motiv pentru care poliţiştii au folosit armamentul din dotare, trăgând asupra bărbatului trei focuri cu gloanţe de cauciuc neletale.

Bărbatul a fost rănit în zona abdominală şi transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi, unde a primit îngrijiri medicale, medicii declarând că starea sa este stabilă. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.

