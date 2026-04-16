Incident grav în județul Galați! Un bărbat de aproximativ 30 de ani a murit, după ce a fost prins sub un mal de pământ. Victima efectua lucrări la extinderea reţelei de canalizare, atunci când terenul a cedat şi pământul a căzut. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat minute în şir să îl resusciteze, însă, din nefericire, a fost declarat decedat.

Bărbatul surprins de un mal de pământ, miercuri dimineață, în localitatea Ghidigeni, în timp ce efectua lucrări la extinderea unei rețele de canalizare, a fost declarat decedat, a informat ISU Galați.

Potrivit sursei citate, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost extrasă în stare de inconștiență.

La intervenție au participat mai multe echipaje, inclusiv un elicopter SMURD, un echipaj de prim ajutor, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD.

Cazul urmează să fie analizat de autorități pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

