Video Un bărbat din Galaţi, la un pas de moarte după ce s-a electrocutat în timpul unor lucrări, într-o canalizare
Intervenţie contra-cronometru pentru medicii din Galaţi. Un electrician de 55 de ani a fost la un pas de tragedie, după ce s-a electrocutat într-o canalizare, în timpul unei lucrări de mentenanță.
Victima, în vârstă de 55 de ani, lucra la o avarie, moment în care a intrat în contact cu firele aflate sub tensiune.
Potrivit ISU Galaţi, două echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean intervin pentru salvarea muncitorului.
După minute critice, medicii ajunşi la faţa locului au reușit să-l stabilizeze, iar victima a fost transportată de urgență la spital, în stare gravă.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact motivul incidentului.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰