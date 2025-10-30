Antena Meniu Search
Un bărbat din Iaşi și-a strivit mâna într-un utilaj agricol, în timp ce lucra pe câmp

Accident înfiorător pe un câmp din comuna Ceplenița, județul Iași. Un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce și-a prins mâna într-o combină agricolă. Victima, conștientă la sosirea salvatorilor, a suferit răni grave prin strivire, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 30.10.2025 , 15:27
ISU Iași a intervenit joi pentru a ajuta un bărbat care, în timp ce se afla pe un teren agricol, în zona comunei Ceplenița, a suferit un accident în timp ce lucra la o combină agricolă. Practic, mâna i-a rămas prinsă în utilaj.

La locul indicat s-au deplasat de urgență un echipaj de stingere din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, un echipaj medical SAJ și echipajul de prim ajutor calificat SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul era conștient și reușise să își elibereze palma stângă, care prezenta leziuni grave prin strivire.

Acesta a fost preluat de echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași pentru îngrijiri și transport la un spital.

