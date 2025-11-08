Antena Meniu Search
Un bărbat din Neamț a ajuns la spital cu arsuri pe 90% din corp, după ce rulota în care locuia a luat foc

Un bărbat din județul Neamț a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproape tot corpul, după ce rulota în care se afla, aflată într-o curte, a fost cuprinsă de flăcări. Deși a reușit să iasă, a suferit arsuri de gradele doi și trei, conform News.ro.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 14:48
Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineaţă, într-o curte din comuna Vânători Neamţ, satul Nemţişor. 

O rulotă amplasată în curte, în care locuia un bărbat, a luat foc, în condiţiile în care acesta instalase în interior o sobă şi a lăsat materiale uşor inflamabile în apropierea acesteia.

Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând generalizat rulota şi riscând să se propage la locuinţa din apropiere.

Articolul continuă după reclamă

"Până la sosirea pompierilor, din interiorul rulotei s-a autoevacuat un bărbat. Acesta prezenta arsuri pe o suprafaţă mare a corpului, fiind preluat de echipajul de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi ulterior transportat la CPU Târgu-Neamţ.   Bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu arsuri de gradul II şi III pe 90% din suprafaţa corpului, a fost preluat şi transportat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă (de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ) la unitatea de primiri urgenţe Piatra-Neamţ", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ. 

O femeie de 76 de ani, martoră la evenimente, a suferit un atac de panică, primind îngrijiri medicale de echipajul SMURD şi fiind apoi transportată la spital.

