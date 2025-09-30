Antena Meniu Search
Un bărbat din Piteşti a intrat cu maşina în autospeciala de poliţie care îl urmărea

Un şofer urmărit de poliţiştii din Piteşti după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor rutieri a lovit autospeciala Poliţiei în timp ce încerca să scapel. Când l-au prins, poliţiştii au constatat că bărbatul era băut, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 14:57
Poliţiştii Secţiei 2 Piteşti i-au făcut şoferului unui autoturism semn să oprească. În schimb, acesta a mărit viteza, în încercarea de a scăpa de controlul Poliţiei. Agenţii au pornit în urmărirea lui.

"Pe parcursul urmăririi, autovehiculul a lovit un alt autoturism parcat. Ulterior a intrat în coliziune cu alt autovehicul parcat, după care, pe fondul efectuării manevrei de mers înapoi, ar fi intrat în coliziune cu echipajul de poliţie, provocându-i avarii", a transmis IPJ Argeş.

În acel moment, şoferul a fost prins, poliţiştii constatând că este vorba despre un bărbat de 27 de ani, din Piteşti. Testul cu aparatul etilotest a arătat că acesta era băut.

Pe numele şoferului a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. Mai mult, poliţiştii i-au suspendat dreptul de a conduce. Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită şi luarea măsurilor legale care se impun.

