Un bărbat din judeţul Timiş a pornit un incendiu în curtea casei sale şi şi-a ameninţat vecina că îi va da foc la locuinţă.

Când au ajuns poliţiştii la locul incidentului, individul avea un topor în mână şi ameninţa că va arunca obiecte inflamabile în curtea vecină. Piromanul, cunoscut cu probleme medicale, a fost imobilizat şi dus la spital pentru îngrijiri medicale, acolo unde a rămas internat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Şi în judeţul Vrancea a avut loc un episod asemănător. Un bărbat de 84 de ani s-a baricadat în locuinţa sa şi i-a speriat pe vecinii săi, spunându-le că va da foc unei butelii cu gaz.

Mai mult, acesta avea la îndemână două cuţite şi a ameninţat că va recurge la acte de violenţă în cazul în care cineva ar încerca să intre în casa sa. După mai bine de o oră de negocieri, a fost scos afară şi transportat la spital.

