Video Un bărbat din Timiş a dat foc în curtea casei sale şi şi-a ameninţat vecina că-i incendiază casa

Un bărbat din judeţul Timiş a pornit un incendiu în curtea casei sale şi şi-a ameninţat vecina că îi va da foc la locuinţă.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 09:46

Când au ajuns poliţiştii la locul incidentului, individul avea un topor în mână şi ameninţa că va arunca obiecte inflamabile în curtea vecină. Piromanul, cunoscut cu probleme medicale, a fost imobilizat şi dus la spital pentru îngrijiri medicale, acolo unde a rămas internat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Şi în judeţul Vrancea a avut loc un episod asemănător. Un bărbat de 84 de ani s-a baricadat în locuinţa sa şi i-a speriat pe vecinii săi, spunându-le că va da foc unei butelii cu gaz.

Mai mult, acesta avea la îndemână două cuţite şi a ameninţat că va recurge la acte de violenţă în cazul în care cineva ar încerca să intre în casa sa. După mai bine de o oră de negocieri, a fost scos afară şi transportat la spital.

