Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Un incident neobișnuit a avut loc duminică pe Calea Martirilor din Timișoara. Un bărbat cunoscut cu probleme psihice a făcut o criză de nervi, iar vecinii speriați au sunat la 112. Când au sosit oamenii legii, individul i-a atacat cu un făcăleţ.
La sosirea polițiștilor, individul a ieșit din apartament înarmat cu un făcăleț și a încercat să lovească agenții.
Pentru a evita escaladarea situației, în zonă au fost trimise nu mai puțin de șapte echipaje de poliție de la mai multe secții.
În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat și încătușat, apoi transportat cu o autospecială la Clinica de Psihiatrie de pe strada Văcărescu, unde urmează să fie supus unei evaluări medicale.
