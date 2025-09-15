Un bărbat din Turda a bătut și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc

Un bărbat din Turda a bătut o persoană cu pumnii, în față și coaste, a mușcat-o de deget și a tras-o de păr într-un subsol de bloc dezafectat, după care a sechestrat-o în încăpere.

T.S.D. a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc dezafectat din Turda. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor, iar măsura este valabilă între 12 septembrie și 11 octombrie.

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 septembrie, în jurul orei 1.00, pe strada Războieni din municipiul Turda. Pe fondul unui conflict spontan, agresorul i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul victimei în zona feței și coastelor, l-a mușcat de degetul mare și l-a tras de păr.

Victima, cu inițialele M.I., a suferit leziuni care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. După agresiune, bărbatul l-a sechestrat pe cel agresat în încăperea din subsol, blocându-i ieșirea și împiedicându-l să părăsească locul.

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Turda l-au pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

