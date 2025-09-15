Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat din Turda a bătut și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc

Un bărbat din Turda a bătut o persoană cu pumnii, în față și coaste, a mușcat-o de deget și a tras-o de păr într-un subsol de bloc dezafectat, după care a sechestrat-o în încăpere.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 10:27
Maşină de poliţie Un bărbat din Turda a bătut și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc - Shutterstock

T.S.D. a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc dezafectat din Turda. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor, iar măsura este valabilă între 12 septembrie și 11 octombrie.

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 septembrie, în jurul orei 1.00, pe strada Războieni din municipiul Turda. Pe fondul unui conflict spontan, agresorul i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul victimei în zona feței și coastelor, l-a mușcat de degetul mare și l-a tras de păr.

Victima, cu inițialele M.I., a suferit leziuni care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. După agresiune, bărbatul l-a sechestrat pe cel agresat în încăperea din subsol, blocându-i ieșirea și împiedicându-l să părăsească locul.

Articolul continuă după reclamă

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Turda l-au pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turda sechestru bataie subsol bloc
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Turda a bătut și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc