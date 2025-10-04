Gelozia nu ține cont de vârstă. Un bătrân de 75 de ani din Gorj și-a urmărit soția pe ulița satului și, orbit de furie, a înjunghiat-o pe la spate cu un cuțit.

Femeia a căzut la pământ, însă din fericire, în urma atacului a scăpat cu viaţă.

Totuşi, din cauza rănilor suferite, victima va rămâne internată în spital pentru aproximativ două săptămâni. Atacatorul a fost reținut de polițiști, iar acum riscă să-şi petreacă următorii ani după gratii.

