Video Un bătrân de 75 de ani din Gorj, orbit de gelozie, şi-a înjunghiat soţia pe ulița satului

Gelozia nu ține cont de vârstă. Un bătrân de 75 de ani din Gorj și-a urmărit soția pe ulița satului și, orbit de furie, a înjunghiat-o pe la spate cu un cuțit.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 09:32

Femeia a căzut la pământ, însă din fericire, în urma atacului a scăpat cu viaţă.

Totuşi, din cauza rănilor suferite, victima va rămâne internată în spital pentru aproximativ două săptămâni. Atacatorul a fost reținut de polițiști, iar acum riscă să-şi petreacă următorii ani după gratii.

