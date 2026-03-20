Un bătrân de 89 de ani a fost îmbrățișat pe stradă de un necunoscut, care i-a furat 4.500 de lei

Un bărbat de 89 de ani din județul Arad a fost abordat pe stradă de un necunoscut care, sub pretextul unui gest de afecțiune, l-a îmbrățișat, însă în acel moment i-a furat portofelul în care se aflau 4.500 de lei.

Incidentul a fost surprins în imaginile camerelor de supraveghere vizionate de polițiști, care astfel l-au prins de suspect în doar câteva ore.

Polițiștii arădeni au avertizat, vineri, asupra riscului ca astfel de cazuri să se repete, oameni vulnerabili fiind abordați sub pretextul unei manifestări de afecțiune, pentru ca în cele din urmă să le fie furați banii, fără să fie atrase privirile trecătorilor, care pot crede că persoanele respective se cunosc.

Polițiștii spun că metoda 'împrietenirii și îmbrățișării' a mai fost folosită, iar vârstnicii nu trebuie să să ofere încredere sau compasiune unor necunoscuți care îi abordează.

Bărbatul de 89 de ani a fost abordat pe stradă sub pretextul unei probleme medicale pe care le-ar avea o altă persoană.

"După prezentarea presupusei probleme medicale, într-un cadru plin de compasiune și empatie, persoana s-a apropiat de octogenar, a încercat să-l îmbrățișeze și profitând de vulnerabilitatea persoanei vârstnice, i-a sustras din buzunarul hainei un portofel cu 4.500 de lei, după care a plecat într-o direcție necunoscută. Odată ce persoana vătămată a constatat lipsa portofelului, ne-a sesizat", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Polițiștii au vizionat imagini surprinse de camere de supraveghere din zonă și după doar câteva ore l-au identificat pe bărbatul care a furat banii.

Suspectul are 58 de ani și este din județul Hunedoara. El a fost dus la audieri, în timp ce banii au fost recuperați și returnați păgubitului.

