Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Un bărbat din Botoşani a pierdut la păcănele 870.000 de lei (peste 171.500 de euro) în cinci zile. Omul strânsese banii în străinătate, unde lucrase ca şofer pe cisternă şi pe camion. Supărat că nu a câştigat nimic, individul a făcut plângere la poliţie şi susţine că aparatele au fost măsluite.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 17:09
„Am făcut asta după ce un prieten a jucat acolo 60.000 de lei, bani pe care îi împrumutase de la mine. Nu câștigase și mi-am zis că nu se poate, trebuie să dea ceva înapoi aparatele alea. M-am pus pe jucat. Asta se întâmpla în luna septembrie 2024. Am jucat timp de o săptămână la aceeași sală și la aceleași două aparate, ca să nu scoată nimeni bani din ele. Singurul care o putea face eram eu. Jucam ziua, apoi, seara, îmi rezervam locul la aparatele respective pentru a doua zi, așa că mă întorceam în aceleași locuri și o luam de la capăt. Nu mint cu nimic, aparatele alea nu mi-au dat înapoi niciun leu, deși au procent de retur stabilit la 92%, 97%. Aparatele la care am jucat au mers în gol”, a declarat bărbatul, potrivit playresponsibly.ro.

A trimis controlul la agenţie

Enervat că a pierdut atâţia bani, omul le-a trimis controlul pe cap. „Le-am zis că le aduc controlul. Îmediat, la câteva ore, au venit doi indivizi în agenție, m-au dat la o parte sub pretextul că au treabă cu el (n.r. - aparatul), au deschis placa și au făcut modificări în el. Au desfăcut aparatele, au umblat în ele, deși doar Metrologia poate face acest lucru. La câteva ore, tot în ziua respectivă, le-au mutat în alt județ. (...) Aparatele au fost duse într-un depozit, nu în agenția în care spuneau ei. Am și filmarea asta depusă la dosar”, a adaugat omul.

