În prima jumătate a anului 2025, în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat s-au achitat facturi pentru apa meteorică ce au variat de la câțiva bani până la peste 300 de lei. În schimb, în zeci de comune unde operează Compania de Apă, serviciul de colectare, transport și epurare nu a fost plătit, din cauza lipsei unei rețele de canalizare, informează Agerpres.

Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă - Shutterstock

Potrivit operatorului regional, Compania de Apă Buzău, în primele șase luni ale anului 2025, la nivelul municipiului Buzău a fost facturată o cantitate de aproximativ 94.000 mc de apă meteorică, în timp ce la Râmnicu Sărat, operatorul economic a eliberat facturi pentru o cantitate totală de 46.600 mc de apă de ploaie. Cea mai mare factură, peste 300 de lei, a plătit-o un abonat, pentru o gospodărie având suprafața construită de 420 mp.

"În anul 2025, tariful pentru serviciul de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice este de 6,95 lei, fără TVA. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare cantitate de apă meteorică facturată la un locatar a fost în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp) de 4,504 mc, în valoare de 34,12 lei. Cele mai mici cantități de apă meteorică facturate unui locatar au fost în luna februarie, de 0.003 mc, echivalentul a 0.02 lei. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare sumă facturată unui abonat casnic pentru apă meteo a fost pentru un utilizator cu suprafața declarată de 420 mp (suprafață construită, de pe care apele meteo se evacuează în sistemul de canalizare) în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp), reprezentând 41.42 mc, valoare de 313.78 lei, față de luna februarie la același abonat casnic de 1.94 mc = valoare 14.69 lei (coeficient ANM = 0.0066 l/mp)", a transmis, pentru AGERPRES, Compania de Apă Buzău.

Operatorul de apă arată că valorile facturilor sunt influențate de suprafețele declarate de utilizator de pe care se scurge apa meteorică în rețeaua de canalizare. Astfel, cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafețele totale, declarate de fiecare utilizator și cu coeficientul de scurgere, de 0,70 pentru persoane juridice și pentru persoane fizice (inclusiv asociațiile de proprietari).

Articolul continuă după reclamă

"Sumele încasate pentru apa meteorică reprezintă contravaloarea serviciului de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații (ploaie, ninsoare etc.) care ajung în rețeaua publică de canalizare. În aria noastră de operare, rețeaua de canalizare este unitară, adică atât apele uzate menajere, cât și apele meteorice sunt colectate prin aceeași infrastructură și sunt transportate împreună către stația de epurare. Acolo, toate aceste ape sunt tratate înainte de a fi deversate în emisar. Prin urmare, sumele încasate pentru apa meteorică sunt utilizate pentru: întreținerea și curățarea rețelei de canalizare și a gurilor de scurgere; transportul și epurarea apelor meteorice în stația de epurare; acoperirea costurilor cu energia, personalul și alte cheltuieli operaționale aferente; plata contribuțiilor către Administrația Națională Apele Române pentru evacuarea apelor tratate; investiții pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare", informează operatorul regional.

Tariful pentru apa meteo a evoluat în ultimii cinci ani, de la 3.85 lei cu TVA, în anul 2020, la 7.58 lei cu TVA, în perioada ianuarie-iunie 2025. Totodată, în municipiul Buzău, în anul 2024 a fost facturată cea mai mare cantitate de apă pentru populație, peste 261.000 mc, respectiv în jur de 125.600 mc la nivelul municipiului Râmnicu Sărat.

"Cantitatea medie de apă meteo facturată unui apartament este 8-9 mc/an. Cantitatea de apă meteo pentru un proprietar casnic se stabilește în funcție de suprafețele betonate aflate în proprietate și declarate de fiecare utilizator la încheierea contractului de prestări servicii. Cantitatea medie de apă meteo facturată pentru o gospodărie este de 20-25mc/an, în funcție de suprafața declarată", mai arată Compania de Apă.

Operatorul oferă servicii la nivelul a 35 de comune, din care în 15 dintre ele există sistem de canalizare. Cantități de apă meteo sunt facturate însă numai în municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat.

"În restul Unităților Administrativ Teritoriale nu se facturează cantități de apă meteo întrucât infrastructura nu permite preluarea apelor meteorice. În situația în care nu există sistem de canalizare, ori utilizatorul nu este racordat la sistemul de canalizare existent, nu se facturează serviciul de canalizare-epurare, întrucât Compania de Apă Buzău nu prestează serviciul pentru utilizator. Trebuie să precizăm că nu încasăm o taxă pentru apele meteorice, ci prestăm serviciul de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații care ajung în rețeaua publică de canalizare. Doar sistemele de canalizare din municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat sunt prevăzute pentru a prelua apele meteorice, în consecință doar în aceste localități prestăm și facturăm acest serviciu", subliniază sursa citată.

Compania mai arată că baza legală pentru prestarea și încasarea acestui serviciu este reprezentată de o serie de prevederi din legislația națională privind serviciile de utilități publice și legislația pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰