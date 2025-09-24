Un moment de neatenție al unui şofer de camion ar fi putut duce la o tragedie în judeţul Cluj.

Şoferul unui camion a produs un accident în lanţ pentru că nu a respectat distanţa faţă de maşina din faţa sa. Camerele de supraveghere au surprins tot momentul. Bărbatul de 65 de ani a lovit în plin o şoferiţă de 55 de ani, iar impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul lovit a fost aruncat într-o a treia maşină și s-a răsturnat.

Femeia din primul autoturism a fost rănită şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

