Video Un camion a declanșat un carambol în Cluj pentru că nu a respectat distanţa. O femeie a fost rănită
Un moment de neatenție al unui şofer de camion ar fi putut duce la o tragedie în judeţul Cluj.
Şoferul unui camion a produs un accident în lanţ pentru că nu a respectat distanţa faţă de maşina din faţa sa. Camerele de supraveghere au surprins tot momentul. Bărbatul de 65 de ani a lovit în plin o şoferiţă de 55 de ani, iar impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul lovit a fost aruncat într-o a treia maşină și s-a răsturnat.
Femeia din primul autoturism a fost rănită şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
