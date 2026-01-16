Un caz incredibil a avut loc la grădina zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a înghițit o mănușă de piele. Angajații cred că animalul a fost hrănit de un vizitator și, din greșeală, a smuls articolul vestimentar de pe mână omului. Din păcate, medicii veterinari nu au reușit să îi salveze viața.

Cerbul carpatin de la grădina zoologică din Târgu Mureș a fost găsit fără viață într-un țarc exterior. Întâmplarea ar fi avut loc după ce un vizitator ar fi încercat să hrănească animalul, deși este interzis.

"Noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii și peste tot sunt tăblițe de informare să nu le hrănească, să nu arunce diferite alimente. Aceste animale întotdeauna sunt capabile să mănânce oricât. Desigur că dacă vine un vizitator și are ceva în mână, ei sunt în stare să meargă să mai cerșească ceva, dar asta nu înseamnă că ei sunt flămânzi", a declarat Szantho Janos, Directorul grădinii zoologice Târgu Mureș.

Reprezentanții grădinii zoologice atrag atenția și spun că în cazul unor astfel de incidente este obligatoriu ca vizitatorii să informeze personalul pentru a putea interveni.

"Chiar dacă mulți bine intenționați încearcă să hrănească animalele din grădina zoo, totuși asta nu prea este recomandat. Foarte multă lume nu știe ce este o hrană adecvată pentru specia respectivă. Este un material care nu poate să fie digerat, nici de carnivore, nici de ierbivore și pur și simplu produce o obstrucție", a afirmat Doctor Borla Vitalis Levente, medic veterinar.

La grădina zoologică sunt amplasate mai multe camere de supraveghere, iar reprezentanții grădinii zoologice nu au depus plângere la poliție.

"Aceștia sunt cerbi carpatini care sunt autohtoni în România și avem 13 exemplare într-o semirezervație destul de mare. Nu putem să punem un polițist la fiecare animal, deci poate, dacă tare vrea cineva poate să facă rău", a spus Korondi Kinga, Purtător de cuvânt Grădina zoologică Târgu Mureș.

Un caz asemănător a avut loc de curând și la grădina zoologică din Craiova. Aici, un tigru alb a murit după ce un vizitator a aruncat o jucărie în cușcă, iar animalul a înghițit-o.

