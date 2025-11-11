Antena Meniu Search
Un copil de 1 an și 5 luni a murit după ce a fost lovit de mama lui cu mașina când încerca să iasă din curte

O tragedie cumplită s-a petrecut marți în comuna Lunca de Jos. O femeie de 28 de ani și-a accidentat mortal propriul copil, în vârstă de un 1 și 5 luni, în timp ce încerca să iasă cu mașina din curtea casei.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 15:51
Un copil de 1 an și 5 luni a murit după ce a fost lovit de mama lui cu mașina când încerca să iasă din curte

Din primele informații, femeia nu și-ar fi dat seama că micuțul se afla în apropierea mașinii. Copilul a fost grav rănit, iar echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii din Harghita continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest tragic accident.

Ce spune Poliția

La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 12:40, polițiștii harghiteni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment, în comuna Lunca de Jos, sat Valea Rece. 

Din primele cercetări efectuate a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea imobilului unde domiciliază, intenționând să iasă pe drumul public, ar fi surprins și accidentat un minor, în vârstă de 1 an și 5 luni. 

Din nefericire, copilul a suferit vătămări corporale grave, fiind ulterior declarat decedat de către echipajul medical deplasat la fața locului. 

În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs nefericitul eveniment.

