A pornit cu un vis, dar a ajuns să împlinească visurile altora. Protagonistul acestei lecţii de viaţă se numeşte Denis, este din judeţul Suceava, are doar 8 ani şi este un suflet plin de empatie şi bunătate. Voia să-şi cumpere o bicicletă, însă drama celor afectați de inundațiile de la Broșteni i-a schimbat planul.
Denis vindea limonadă ca să strângă bani când a aflat de nenorocirea care a lovit la câteva zeci de kilometri de el. Deși este un copil, disperarea oamenilor i-a ajuns la suflet aşa că a decis să-şi doneze - fără niciun regret - toţi banii.
Hotărârea lui Denis i-a surprins chiar şi pe părinţii lui.
Timp de aproximativ 5 ore pe zi, în weekenduri, Denis a stat neclintit în soare sau chiar şi pe ploaie, ca să-şi poată îndeplini misiunea.
Din fericire, nu doar el i-a ajutat pe sinistraţii din Broşteni. De la sfârşitul lunii iulie, localitatea a devenit un șantier al solidarității unde au ajuns sute de voluntari.
Inundaţiile au distrus acolo 36 de locuinţe şi peste 550 de case au fost avariate.
