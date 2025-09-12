Antena Meniu Search
Video Un copil de 8 ani din Suceava a renunţat la visul lui pentru o faptă bună

A pornit cu un vis, dar a ajuns să împlinească visurile altora. Protagonistul acestei lecţii de viaţă se numeşte Denis, este din judeţul Suceava, are doar 8 ani şi este un suflet plin de empatie şi bunătate. Voia să-şi cumpere o bicicletă, însă drama celor afectați de inundațiile de la Broșteni i-a schimbat planul.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 18:35
Un copil de 8 ani din Suceava a renunţat la visul lui pentru o faptă bună

Denis vindea limonadă ca să strângă bani când a aflat de nenorocirea care a lovit la câteva zeci de kilometri de el. Deși este un copil, disperarea oamenilor i-a ajuns la suflet aşa că a decis să-şi doneze - fără niciun regret - toţi banii.

Hotărârea lui Denis i-a surprins chiar şi pe părinţii lui.

Timp de aproximativ 5 ore pe zi, în weekenduri, Denis a stat neclintit în soare sau chiar şi pe ploaie, ca să-şi poată îndeplini misiunea.

Din fericire, nu doar el i-a ajutat pe sinistraţii din Broşteni. De la sfârşitul lunii iulie, localitatea a devenit un șantier al solidarității unde au ajuns sute de voluntari.

Inundaţiile au distrus acolo 36 de locuinţe şi peste 550 de case au fost avariate.

copil suceava brosteni donatie bicicleta munca
