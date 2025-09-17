Evacuare cu scandal în Braşov! O femeie care avea în chirie o casă, a transformat-o într-un focar de infecție pentru vecini. Femeia nu şi-a mai plătit de foarte mult timp chiria și utilitățile, ba mai mult creștea în locuinţă nu mai puţin de 27 de câini. Abia după un proces de nouă luni, proprietara imobilului a reușit să pună capăt acestui coșmar. O situaţie asemănătoare a avut loc şi în Piteşti, unde autoritățile au intervenit pentru a curăța două locuințe înţesate de gunoaie.

În locuinţa de 80 de metri pătraţi trăiau nu mai puţin de 27 de câini. Coșmarul a început în luna decembrie 2024, atunci când proprietara a semnat contractul cu femeia care a spus că are doar trei căţei, dar care vor sta în curte. În tot acest timp, chiriaşa nu a achitat absolut nicio factură, iar casa a fost debranșată de la utilități. "Nu a achitat absolut nimic, stă ilegal, ea spune că nu este nimic asta. Cred că agenţiile imobiliare ar trebui să caute mult mai în detaliu persoanele pe care le propun spre închiriere", a declarat Cristiana David, proprietară.

Femeie cu zeci de câini în casă, la Braşov

Vecinii trăiesc şi ei coşmar. Sunt deranjaţi constant de zgomote şi de mirosul greu de suportat. Mai mult, aceştia stau cu frica în sân ori de câte ori ies pe stradă, deorece sunt atacaţi frecvent de câinii care scapă din curte. "Din decembrie şi până acum a fost un coşmar! Mizerie, câini care urlau, nu ne puteam odihni, ne era frică să ieşim pe stradă, au fost momente când au ieşit 25 de câini pe stradă", a povestit un vecin. Ieri, proprietara a reuşit, să o evacueze în cele din urmă, pe chiriaşa „problemă“, iar animalele au fost duse la adăpost. "Noi am venit la executare, suntem obligaţi să îi luăm, dacă nu, să îi ducem la adăpost", a declarat Gabriel Homeghi, reprezentant SPGA Brașov. "Sunt legal deţinuţi!", a replicat Izabella Bitay, deținătoare câini.

Proprietara casei este decisă acum să obțină despăgubiri în instanţă.

3 tone de gunoaie scoase dintr-un apartament, în Piteşti

O situaţie similară a avut loc şi în Piteşti. Aici însă autoritățile au intervenit pentru a scoate mizeria din două apartamente. Vecinii, disperați, au cerut ajutor. Aproape trei tone de gunoaie au scos angajații societății de salubritate din apartamentul din cartierul Trivale. Locuința colcăia de gândaci, iar mirosul devenise insuportabil.

Cel de-al doilea apartament în care a fost găsită o mizerie greu de suportat aparține unei persoane cu probleme psihice, care a fost internată imediat după intervenția autorităților.

