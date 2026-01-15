Ce nu face zăpada, face sigur poleiul. Zeci de şoferi care circulau pe un drum din Galaţi au stat în frig ore întregi pentru că şoseaua era acoperită cu o pojghiţă de gheaţă şi pur şi simplu nu se putea trece pe ea.

De vină au fost ploaia care a format o peliculă deasupra asfaltului şi gerul care a îngheţat complet apa, exact ca la patinoar. Utilajele de intervenție au lucrat la foc continuu ca să rezolve situaţia.

Drumul naţional 24D din judeţul Galaţi a rivalizat astăzi cu un patinoar. Doar că pe el nu au alunecat patinatorii, ci maşinile.

De teamă să nu iasă de pe carosabil, mulţi au preferat să rămână pe loc.

19 utilaje au acţionat noaptea trecută cu 75 de tone de material antiderapant. Chiar şi aşa, circulaţia s-a făcut în adevărate condiţii de iarnă.

Pentru cei cu camioane este cel mai dificil. Se tem că nu le mai pot controla, motiv pentru care au rămas pe loc. Acest șofer stă aici de aproximativ o oră și jumătate și nu poate înainta.

"S-a circulat în condiții de iarnă. Coloanele de autovehicule s-au format și din cauza vitezei reduse cu care șoferii au fost nevoiți să circule în spatele utilajelor aflate în acțiune", explică Mirela Cipariu, reprezentant SDN Buzău.

Utilajele continuă să intervină pe drumul naţional, dar autorităţile îi sfătuiesc pe cei care pot amâna călătoriile, să o facă.

Adrian Obreja Like

