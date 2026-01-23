Scandal la o şcoală din Dâmboviţa! Părinţii unor copii de clasa a doua se plâng că cei mici sunt terorizaţi de un coleg de clasă, care îi loveşte şi chiar îi ameninţă cu moartea. După cazul din Timiş, de frică, oamenii nu mai vor să şi lase copiii la şcoală. Astăzi, au fost chemaţi poliţişti şi jandarmi pentru a calma situaţia. După trei ani, directoarea a găsit soluţia: transferă elevul problemă la o altă şcoală.

Părinţii elevilor de clasa a doua de la Şcoala Gimnazială din Tărtășești, Dâmboviţa spun că cei mici sunt bătuţi şi ameninţaţi de colegul lor.

"Mi l-a ameninţat pe băieţelul meu şi încă un băieţel că nu se lasă aşa până nu îl omoară şi îi va băga creionul în ochi. Copilul meu a fost agresat, a fost bătut, ameninţat de acest copil din clasă care a dat teroare", a povestit Daniela Cîmpineanu, părinte.

"A luat o sticlă de apă şi i-a dat în cap. Fata a început să plângă şi de abia a potolit-o doamna învățătoare. În microbuz s-a luat cu doi băieţi, i-a căşunat pe a mea i-a dat cu nu ştiu ce în faţă şi a vrut să o tragă de păr, să sară pe ea", a adăugat un alt părinte.

Polițiști și jandarmi, chemați la școală

Pentru a calma spiritele la şcoală au venit poliţişti şi jandarmi.

Pe masa poliţiei sunt patru plângeri legate de acest caz.

Părinţii spun că aceste probleme se ţin lanţ de mai bine de doi ani şi jumătate. În tot acest timp au trimis numeroase sesizări şi petiţii către şcoală, către inspectoratul școlar, către minister şi chiar către premierul României.

Sesizări ignorate timp de ani de zile

"Părinţii au spus că copilul nu are nimic, că are doar nişte zile mai proaste. Nu e o scuză că a avut copilul o zi proastă pentru că l-a umplut de sânge pe copil", a spus Cristina Toader, părinte.

Directoarea a găsit soluţia.

"Problema s-a rezolvat! Elevul se transferă la o altă unitate de învăţământ. Acum au ales părinţii!", a precizat directoarea şcolii.

"Părinţii depuseseră deja o cerere de transfer din clasa respectivă. Au fost desfăşurate mai multe activităţi de consiliere individuală, de grup", a declarat Valentin Stancu, ISJ Dâmboviţa.

Tatăl copilului acuzat neagă violențele

Tatăl copilului acuzat vede altfel situaţia.

"Nu s-a întâmplat niciun eveniment până în momentul ăsta în care el să fie violent. El face glume, face tot felul de chestii, ca orice copil aş spune eu. Doamna învăţător a căutat în aşa fel încât să scape de copilul ăsta, să îl retragem, să îl mutăm în altă şcoală. L-a tot provocat în mod constant", a subliniat părintele copilului violent.

Potrivit unui studiu Salvaţi Copiii, opt din zece elevi din România sunt martori ai bullying-ului in școli.

