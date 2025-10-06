Grădina zoologică din Târgu Mureş are noi exemplare extrem de valoroase. După ce în primăvară a ajuns tocmai din Ungaria un leopard chinezesc, în urmă cu câteva zile s-a alăturat şi o femelă. Specia pe cale de dispariţie are misiunea de a aduce pe lume urmaşi, iar angajaţii grădinii zoo speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În sălbăticie mai sunt doar câteva exemplare.

Un leopard nord-chinez, cunoscut și sub numele de leopard de Amur, a ajuns la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Este vorba despre o femelă în vârstă de doi ani, adusă din Copenhaga, care va forma o pereche cu masculul aflat deja aici. Scopul aducerii sale este reproducerea, parte dintr-un program internațional de conservare a speciilor aflate pe cale de dispariție.

Proiect internațional pentru salvarea speciilor rare

Pentru noul cuplu a fost pregătit un spațiu generos, de 1.000 de metri pătrați. Momentan, femela este ținută separat de mascul, însă angajații se așteaptă ca în săptămânile următoare cei doi să fie lăsați împreună. "Este, să zicem, separată de mascul, însă după o perioadă de aclimatizare vom încerca să îi lăsăm împreună și sperăm să fie o pereche reproductivă", a declarat medicul veterinar Borka Vitalis.

Pe lângă leopardul de Amur, grădina zoologică se mândrește și cu noi specii de păsări rare.

Șase papagali cacadu roz și un porumbel cu creastă atrag acum atenția vizitatorilor. "E un porumbel foarte rar, e cel mai mare ca talie, are aproape două kilograme și este originar din Noua Guinee", a spus Vitalis. "Este o raritate. Numai noi avem această specie".

Publicul a primit cu entuziasm noile atracții. "Până acum nu am mai văzut așa ceva", a spus un vizitator. "Mi se pare interesant, mai ales că există o zonă unde putem fi aproape de animale".

Grădina Zoologică din Târgu Mureș găzduiește în prezent peste 750 de animale și continuă să se implice activ în programe internaționale pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție.

