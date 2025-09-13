Scene şocante au fost surprinse în Craiova, în urmă cu puţin timp. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, după ce mai multţi tineri s-au luat la bătaie în mijlocul străzii. Tot scandalul ar fi pornit în urma unei tamponări între două maşini.

Imaginile ne-au fost transmise pe Fii Observator. În clip se vede cum tinerii lovesc cu bâtele o maşină, spărgându-i geamurile, iar apoi sunt luaţi la bătaie.

Din cauza loviturilor, doi dintre ei cad la pământ. Martorii au sunat imediat la 112.

Bătaie cu bâte pe stradă, în Craiova, după un accident: un mort şi patru răniţi

Articolul continuă după reclamă

În urma incidentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ingriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

"În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor", au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Cazul a fost preluat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰