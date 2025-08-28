Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un nou accident pe Calea 13 Septembrie din Bucureşti. Mașina s-a răsturnat în mijlocul intersecției

Un nou accident produs pe bulevardul Calea 13 Septembrie din Capitală a dat peste cap circulația. Un autoturism s-a răsturnat chiar în mijlocul intersecției, blocând temporar traficul.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 09:34

Martorii au sunat imediat la 112, iar mai multe echipaje de salvare au intervenit la faţa locului. Zona este cunoscută ca fiind una periculoasă.

Nu este primul accident spectaculos produs pe arterele aglomerate din Capitală în ultimele zile. În urmă cu doar trei zile, un alt autoturism s-a răsturnat într-o stație de tramvai de pe acelaşi bulevard, după ce șoferul a tras brusc de volan încercând să evite un impact. Martorii povestesc că mașina s-a ridicat de la sol și s-a izbit cu putere de asfalt, rămânând pe plafon. La volan se afla un tânăr, care ar fi participat la o cursă ilegală alături de un prieten. Din fericire, șoferul a scăpat cu viață. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident bucuresti masina rasturnata
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Evenimente » Un nou accident pe Calea 13 Septembrie din Bucureşti. Mașina s-a răsturnat în mijlocul intersecției