Un nou accident produs pe bulevardul Calea 13 Septembrie din Capitală a dat peste cap circulația. Un autoturism s-a răsturnat chiar în mijlocul intersecției, blocând temporar traficul.

Martorii au sunat imediat la 112, iar mai multe echipaje de salvare au intervenit la faţa locului. Zona este cunoscută ca fiind una periculoasă.

Nu este primul accident spectaculos produs pe arterele aglomerate din Capitală în ultimele zile. În urmă cu doar trei zile, un alt autoturism s-a răsturnat într-o stație de tramvai de pe acelaşi bulevard, după ce șoferul a tras brusc de volan încercând să evite un impact. Martorii povestesc că mașina s-a ridicat de la sol și s-a izbit cu putere de asfalt, rămânând pe plafon. La volan se afla un tânăr, care ar fi participat la o cursă ilegală alături de un prieten. Din fericire, șoferul a scăpat cu viață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰